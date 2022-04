Luxemburg : Zwei Drittel des Musikunterrichts sollen kostenlos werden

LUXEMBURG – Rund 65 Prozent der Schülerinnen und Schüler an den Musikschulen im Großherzogtum werden ab dem nächsten Schuljahr in den Genuss von kostenlosem Unterricht kommen.

Ab dem neuen Schuljahr 2022/2023 werden etwa zwei Drittel des Unterrichts in Musik, darstellenden Künsten und Tanz in den Musikschulen des kommunalen Sektors kostenlos sein. Das teilte das Bildungsministerium am Dienstag mit. «Ein bemerkenswerter Fortschritt. Diesem Beispiel sollten auch andere folgen», sagt der Präsident der European Music School Union (EMU), Philippe Dalarun. Die Teilnahme an den Kursen wird insbesondere für Schüler unter 18 Jahren kostenlos sein.