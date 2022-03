Beherzter Einsatz : Zwei Einbrecher dank Nachbarn gefasst

LUIXEMBURG - In Frisingen haben Nachbarn am Dienstagmorgen Einbrechern ein Schnippchen geschlagen: Sie blockierten das Auto der Verdächtigen. Die Polizei konnte sie später festnehmen.

Gegen 6 Uhr morgens beobachteten Nachbarn Einbrecher in einer Siedlung in Frisingen. Sie reagierten schnell und alarmierten nicht nur die Polizei. Sie blockierten auch das Auto der verdächtigen Personen, das in der Straße Klees Bongert in Frisingen geparkt war. Die Einbrecher mussten daraufhin zu Fuß fliehen.