Luxemburg : Drei Festnahmen im Kampf gegen Drogenkriminalität im Bahnhofsviertel

In der Gegend des hauptstädtischen Bahnhofviertels, erwischte die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und am Mittwoch drei Drogendealer auf frischer Tat. Zunächst fielen einer Streife in der Nacht zwei Männer auf, um die sich eine Menschentraube von Drogenkonsumenten gebildet hatte. Bei der Identitätskontrolle versuchte eine der beiden Personen zu flüchten, konnte aber von den Polizisten festgehalten werden.