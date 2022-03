New York : Zwei Frauen bei Messerattacke in Museum verletzt

Im weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York kam es zu einem Messerangriff. Es konnte noch kein Täter festgenommen werden

1 / 4 Museum nach Messerangriff evakuiert: Polizisten rund um das MoMA in New York. (12. März 2022) AFP/Kena Betancur Die beiden Opfer des Angriffs «sind in einem stabilen Zustand», teilt die Polizei mit. AFP/Kena Betancur Das Museum of Modern Art in New York wird nach dem Angriff geschlossen. AFP/Kena Betancur

Zwei Frauen sind bei einer Messerattacke im weltberühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York verletzt worden. Die beiden Opfer «sind in einem stabilem Zustand» und seien in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ihre Verletzungen waren nach Angaben des US-Senders NBC offenbar nicht lebensbedrohlich. Das Museum wurde nach dem Angriff evakuiert.

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe noch keine Festnahme gegeben. Er machte keine Angaben zu den Hintergründen der Tat. Mehrere US-Medien berichteten, dass die Polizei einen Verdächtigen identifiziert habe. Die New Yorker Polizei rief dazu auf, das Gebiet rund um das Museum «wegen polizeilicher Ermittlungen» zu meiden.