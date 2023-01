Luxemburg : Zwei Fußgänger mussten nach Verkehrsunfällen ins Krankenhaus

LUXEMBURG/ETTELBRÜCK – Am Donnerstagabend haben sich zwei Unfälle in Ettelbrück und Luxemburg ereignet, wie die Polizei am Freitag berichtet. Zwei Fußgänger sind in ein Krankenhaus gebracht worden.

Zwei Fußgänger, die auf einem Zebrastreifen die Straße überquerten, sind am frühen Donnerstagabend von Autos erfasst worden, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitagvormittag. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr in der Rue des Romains in Luxemburg-Stadt. Eine Fußgängerin überquerte gerade einen Zebrastreifen, als sie angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer sie nicht gesehen.