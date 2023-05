Aus 2 mach 1: Zwei Hauptstadt-Vereine schließen sich zu einem zusammen

Der luxemburgische Fußballverband (FLF) hat am Dienstag den Zusammenschluss zweier Hauptstadtvereine bestätigt: der FC Luxembourg City und Cessange FC kicken künftig gemeinsam unter dem Namen FC Luxembourg City. Ersterer kämpft derzeit noch um den Verbleib in der Promotion Honneur. Der FC Cessange, derzeit 8. im Bezirk 2 der Division 1 – der dritthöchsten nationalen Fußballliga – wird also geschluckt. Folglich ergeben sich einige Änderungen für die Auf- und Abstiege der noch laufenden Saison.

In der 2. Division wird der beste Drittplatzierte der beiden Bezirke in die 1. Division aufsteigen, während «die andere Mannschaft auf Platz 3, die beiden Mannschaften auf Platz 4 und die beste Mannschaft auf Platz 5 der beiden Bezirke die vier Entscheidungsspiele gegen die vier Mannschaften auf den Plätzen 13 und 14 der beiden Bezirke der 1. Division bestreiten», wie die FLF mitteilt. In der 3. Division steigt die drittplatzierte Mannschaft direkt in die 2. Division auf, während «die viert- und fünftplatzierten Mannschaften die beiden Entscheidungsspiele gegen die beiden 13. Plätze aus den beiden Distrikten der 2. Division bestreiten», so die FLF weiter.