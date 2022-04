Luxemburg : Zwei Jackpots im Casino in Bad Mondorf geknackt

Bad Mondorf – Gleich zwei Mal ist im April ein Jackpot im Casino 2000 in Bad Mondorf geknackt worden – und das innerhalb von nur neun Tagen.

Das Glück ist bekanntlich bei den Mutigen. Zwei Zocker im Casino 2000 in Bad Mondorf haben innerhalb von neun Tagen einen Jackpot geknackt. Der erste glückliche Gewinner knackte den Pot am Sonntag, den 10. April. Der französische Rentner Marc gewann die stolze Summe von 68.525 Euro an einem Spielautomaten – die größte Summe, die seit Beginn des Jahres ausgeschüttet wurde. «Dabei hat er nur 1,70 Euro gesetzt», sagte eine Mitarbeiterin des Casinos gegenüber L'essentiel und plauderte aus, dass der glückliche Gewinner lediglich plane, seinen Ruhestand zu genießen.