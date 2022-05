Morddrohungen gegen Bettel und Lenert: Zwei Jahre Haft auf Bewährung für Drohbrief-Verfasser gefordert

Welche Worte, die gegen eine andere Person gerichtet werden, sind strafbar und welche nicht? Im Prozess gegen Fernando T., der am Mittwochmorgen gestartet ist, war dies eine der Fragen, die der Anwalt des Angeklagten recht früh in den Raum stellte. Er verwies auf Worte des Außenministers Jean Asselborn (LSAP): «Herr Asselborn hat kürzlich im Radio die Idee erwähnt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu eliminieren. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch keine Anklage erhoben». Er forderte von den Richtern, zunächst über «die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz» zu entscheiden.

Ein Schachzug des Rechtsbeistandes oder Provokation? Die Richter zogen sich zurück, bevor sie letztlich die Frage auf das Urteil in der Hauptsache des aktuellen Prozesses vertagten. Wenn man den Inhalt der Briefe an die Minister kennt, fällt es schwer, Parallelen zwischen den Worten des luxemburgischen Chefdiplomats und den Briefen von Fernando T. zu ziehen. Zudem waren die Drohschreiben zum Teil mit bräunlichem Pulver versehen, das sich glücklicherweise als harmlos entpuppt hatte.

Die Familien im Visier

Einen «Schuss in den Kopf», stellte sich der Verfasser in seinen Niederschriften für Xavier Bettel vor und riet ihm, zur Sicherheit «immer über die Schulter zu schauen» sowie «nicht mehr die Hand von Wladimir Putin zu schütteln, der Menschen seiner Gattung» nicht möge. Die von dem 37-Jährigen aus Niederkorn verwendeten Worte sind gewalttätig und homophob.

Weiter schrieb er, er wolle «Gauthier Destenay leiden lassen, ihm die Kehle durchschneiden und ihn in Stücken verschicken» – im Haus dessen Ehemannes Bettel. Die Drohbriefe, die im Juli und Dezember letzten Jahres an die CNS, RTL sowie das Staatsministerium geschickt wurden, richteten sich außerdem gegen die Eltern des Regierungschefs. «Um nicht Tote auf dem Gewissen zu haben», wurde der Premierminister darin aufgefordert, zurückzutreten. Paulette Lenert erhielt Drohungen gegen ihre Töchter, sie sollten enthauptet werden.

« Ich konnte die Einschränkungen nicht ertragen »

Der Richter brachte dem wenig Verständnis entgegen. «Diese Briefe sind lang und überlegt. Sie haben recherchiert und es geht um mehrere Briefe. Dachten Sie wirklich, dass die Minister alles stoppen würden?», sagte er. Fernando T. antwortete, er wisse nicht genau, ob er überhaupt bei sich gewesen sei. «Ich erschrecke mich selbst, wenn ich höre, was ich geschrieben habe», gab er zu Protokoll. Den Ministern habe er angeblich einen Entschuldigungsbrief geschickt.

Urteil Mitte Juni

Die Staatsanwaltschaft gab an, «keinen Zweifel» am Bedauern des Angeklagten zu haben, forderte aber zwei Jahre Haft auf Bewährung sowie eine Verpflichtung zur psychologischen Betreuung. Damit blieb sie unter den möglichen fünf Jahren Gefängnis, auch wenn sie die Taten scharf verurteilte. «Diese Drohungen sind ein terroristischer Akt. Der Herr sagt, dass er von den Einschränkungen betroffen war. Das Leben jedes Einzelnen wurde durch die Pandemie erschüttert. Auch das von Paulette Lenert und Xavier Bettel. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter den Ämtern Menschen stehen», so die Staatsanwaltschaft.