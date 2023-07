Rimini: Zwei junge Männer empören Italien

Zwei Italiener wollen an den Strand, doch anstatt zu Fuß zu gehen oder ein Taxi zu rufen, wählen sie die Notrufnummer. Ihr Video geht nun viral – sehr zum Ärger der Gesundheitsbehörde.

Zwei Männer wollten mit der Ambulanz von Coriano ins Kilometer entfernte Riccione gebracht werden. Dafür musste einer von ihnen den «Patienten» spielen. 20 Minuten / Tiktok

Ein virales Video empört Italien: Zwei Mailänder in den Zwanzigern verirrten sich am Sonntag auf ihrem Weg von Coriano in die Küstenstadt Riccione bei Rimini. Doch statt einen Bus zu nehmen oder ein Taxi zu bestellen, täuschten sie eine Krankheit vor und alarmierten die Notrufnummer.

Der Plan ging zunächst auf: Ein Krankenwagen brachte die beiden ins Krankenhaus. Vom Notfall verschwanden sie aber dann. Die ganzen Szenen dokumentierten sie mit dem Handy und teilten die Aufnahmen später auf Tiktok. Die Polizei konnte sie inzwischen identifizieren – nun haben die beiden eine Anzeige am Hals .

«Patient» lacht während des Notrufes

«Leute, wir haben uns auf dem Land verirrt und jetzt lasst uns das wieder in Ordnung bringen», beginnt das siebenminütige Video, das in kurzer Zeit fast 200.000 Views erreichte. Die Männer stehen auf einer menschenleeren Hauptstraße in Coriano, es ist heiß, und der Strand ist knapp neun Kilometer entfernt.

Um die «Situation zu lösen», wie sie es beschreiben, wählt einer von ihnen kurzerhand die Notfallnummer: «Ein Freund von mir ist ohnmächtig geworden. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was ich tun soll, er antwortet nicht mehr», erklärt er der Person am anderen Ende der Leitung. Der angebliche Patient liegt auf einer kleinen Mauer und kichert.

«Beschämender» Vorfall

Unter Sirenengeheul taucht wenige Minuten später ein Krankenwagen auf, die Sanitäter kümmern sich sofort um den «bewusstlosen» Mann. Obwohl die Lage weniger dramatisch ist, als der Kollege es am Telefon geschildert hatte, bringt das medizinische Personal den «Patienten» sicherheitshalber mit der Ambulanz in die Notaufnahme. Er wird noch in der Triage aufgenommen – dann verschwinden er und sein Kollege.