Müll in Luxemburg : Zwei Kilogramm Abfall pro Tag und Einwohner

LUXEMBURG – Laut Eurostat produzieren die Einwohner des Großherzogtums die meisten Abfälle pro Kopf in der EU.

Im Jahr 2020 sammelten die kommunalen Dienste im Großherzogtum fast 500.000 Tonnen Abfall ein, was 790 Kilogramm pro Einwohner entspricht, wie aus von Eurostat veröffentlichten Daten hervorgeht. Das sind etwas mehr als zwei Kilogramm Abfall pro Tag. Nur die Dänen produzieren mehr Müll (845 Kilogramm). Die Malteser komplettieren das Podium (643 Kilogramm). Die Deutschen liegen auf Platz 4 (632 Kilogramm), die Franzosen auf Platz 9 (537 Kilogramm). Die Belgier (416 Kilogramm) liegen unter dem EU-Durchschnitt (505 Kilogramm).

Eurostat stellt fest, dass nur sieben EU-Länder weniger Abfall erzeugen als im Jahr 1995 (darunter Belgien -9 Prozent). Damals sammelten die kommunalen Dienste in Luxemburg weniger als halb so viel Abfall ein (240.000 Tonnen), was 587 Kilogramm pro Einwohner entsprach.