Bayern: Zwei Kinder aus dem gleichen Dorf sterben am sehr seltenen Bornavirus

In einem 2000-Seelen-Dorf in Bayern ist ein Junge an einem seltenen Virus gestorben. Vor rund zwei Wochen sei der Siebenjährige an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben, wie die «Bild» berichtet. Das Virus ist tödlich und extrem selten. Trotzdem war im gleichen Dorf bereits vor drei Jahren ein elfjähriges Mädchen wegen des Virus verstorben.