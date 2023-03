Esch an der Alzette : Zwei Kinder sind auf dem Schulweg angefahren worden

ESCH/ALZETTE – Am Montag sollen zwei Kinder kurz vor acht Uhr von einem Auto erfasst worden sein, als sie sich laut Zeugenaussagen auf dem Fußgängerüberweg befanden.

Der Unfall soll sich an der Kreuzung am Boulevard Pierre-Krier ereignet haben.

Auf dem Weg zur Schule sind zwei Kinder am Montag gegen 7.45 Uhr auf dem Boulevard Pierre-Krier in Esch an der Alzette von einem Auto erfasst worden, wie ein Leser-Reporter berichtet. Die beiden Jungen, die laut Vater eines der Opfer zehn Jahre alt waren, wurden von Erwachsenen begleitet und befanden sich auf dem Fußgängerüberweg bei grüner Ampel, als das Auto ihnen nicht mehr ausweichen konnte.