Drei Leichtverletzte : Zwei Kleinflugzeuge prallen zusammen

GROSSREGION - Nach dem Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge am Sonntagnachmittag im Kreis Mayen-Koblenz läuft die Suche nach der Unfallursache.

Zwei Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) sollten an diesem Montag die Wracks auf dem Flugplatz in Winningen begutachten, wie ein Sprecher der Behörde sagte. Beim Landeanflug waren der Segler und das ultraleichte Motorsportflugzeug am Sonntagnachmittag zusammengestoßen und abgestürzt.