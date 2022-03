Doch kein Unfall? : Zwei Kollegen im Fall des toten Soldaten in Haft

LUXEMBURG - Der Soldat, der am Montagabend tot im Militärlager in Waldhof aufgefunden wurde, ist unter Umständen getötet worden. Zwei Kollegen wurden festgenommen.

Warum starb ein 22-jähriger Soldat am Montagnachmittag im Munitionslager der luxemburgischen Armee in Waldhof? Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwochnachmittag deuten Indizien daraufhin, dass ein oder mehrere Dritte in den Vorfall verstrickt sind.