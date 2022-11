Saarland: Zwei Lkw-Fahrer attackieren sich mit Messer und Hammer

Am vergangenen Sonntag ist ein Streit zwischen einem russischen und einem ukrainischen Lkw-Fahrer auf dem Rastplatz «Goldene Bremm» bei Saarbrücken eskaliert. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, haben beide Männer ihre sonntägliche Ruhepause auf dem Rastplatz verbracht und dabei auch Alkohol getrunken.

Zwischen den Fernfahrern sei ein Streit entbrannt, weil der 36-jährige Russe aus Sicht des 41-jährigen Ukrainers zu laut Musik gehört haben soll. Im Zuge des Streits begann der Russe, auch körperlich auszuteilen und schlug auf seinen Gegner ein. Dieser soll sich daraufhin in das Führerhaus seines Lkws zurückgezogen und sich unauffällig mit einem Küchenmesser bewaffnet haben.

Als der Russe den Ukrainer weiter attackieren wollte und mit der Hand durch das Fenster in dessen Führerhaus griff, soll der Ukrainer mit dem Messer in die Hand des Russen gestochen haben, was dieser laut SR-Bericht aber nicht auf sich sitzen ließ.