GRETHEN UND VAN DER WEKEN: Zwei Luxemburger bei der Leichtathletik-WM

Es ist offiziel: Charel Grethen (1.500 m) und Patrizia Van der Weken (100 m) wurden für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon) vom 15. bis 24. Juli qualifiziert. Grethen qualifizierte sich, indem er am 5. Juni in Rabat die Mindestanforderungen erfüllte (3.34,33), während die 22-jährige Van der Weken dank ihres 44. Platzes (von 48) im World Athletics Ranking nachrückte. Im Mai in Kenia verbesserte sie ihren nationalen Rekord auf der Zielgeraden. Die beiden Luxemburger werden am Samstag, den 16. Juli in den Wettkampf einsteigen.