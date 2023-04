Filmfestspiele: Zwei Luxemburger Koproduktionen für Cannes ausgewählt

Der Dokumentarfilm «Jeunesse» des chinesischen Regisseurs Wang Bing ist fester Bestandteil des offiziellen Wettbewerbs des Festivals. Jeunesse

Die erste offizielle Auswahl für die 76. Ausgabe des Filmfestivals von Cannes wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Insgesamt wurden 19 Filme ausgewählt, zu denen sich möglicherweise noch ein zwanzigster gesellen wird: Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon» mit seinen Lieblingsschauspielern Leonardo DiCaprio und Robert de Niro. Auch zwei vom Film Fund Luxembourg finanziell unterstützte luxemburgische Koproduktionen gehören zu den glücklichen Auserwählten.

Der Dokumentarfilm «Jeunesse» des chinesischen Regisseurs Wang Bing, eine Koproduktion von Les Films Fauves (Gilles Chanial) an der Frankreich, Hongkong und die Niederlande beteiligt sind, ist fester Bestandteil des offiziellen Wettbewerbs des Festivals. Ebenso der Spielfilm «The Delinquents» des argentinischen Filmemachers Rodrigo Moreno, eine Koproduktion von Les Films Fauves in Zusammenarbeit mit Argentinien, Chile und Brasilien, der in die Sektion «Un Certain Regard» aufgenommen wurde. Zu erwähnen ist außerdem die Präsenz der luxemburgischen Schauspielerin Marie Jung in dem Film «Acide» von Just Philippot, der für die «Mitternachtssession» ausgewählt wurde.

In Cannes werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Stars erwartet wie die US-Schauspieler Johnny Depp und Leonardo DiCaprio. Depp spielt im Historienfilm «Jeanne du Barry» der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn mit. DiCaprio ist in «Killers of the Flower Moon» zu sehen, dem neuen Film des US-amerikanischen Regisseurs Martin Scorsese.

Das Festival findet dieses Jahr zum 76. Mal statt und dauert vom 16. bis 27. Mai.