EU-Parlament : Zwei Luxemburger unter den einflussreichsten Personen in der EU

LUXEMBURG – Christophe Hansen und Charles Goerens gehören laut einem am Dienstag veröffentlichten Barometer zu den Top 100 der einflussreichsten Europaabgeordneten.

Eine Studie der Plattform EUmatrix.eu hat sich mit den Plätzen der einzelnen Abgeordneten in den verschiedenen Ausschüssen und bei der Ausarbeitung von Entscheidungen befasst. Unter den Top 100 der einflussreichsten Europaabgeordneten finden sich 23 Deutsche, aber nur 7 Franzosen, 7 Italiener, 7 Spanier, 6 Belgier, 5 Niederländer und 4 Portugiesen.

«Die Franzosen und Italiener schneiden in Bezug auf die Größe ihrer Delegationen am schlechtesten ab», heißt es in der Studie, während «unter den kleineren Ländern die Malteser, Luxemburger und Finnen mehr Gewicht haben».