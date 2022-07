Ghana : Zwei Männer sterben nach erstem Ausbruch des Marburg-Virus

In Ghana sind zwei Menschen am Marburg-Virus gestorben, einer hoch ansteckenden Krankheit, die zur gleichen Familie gehört wie das Ebola-Virus.

Wikimedia Commons/ University of Texas Medical Branch at Galveston/CC BY-SA 4.0

In Ghana sind zum ersten Mal zwei Menschen am hochgefährlichen Marburg-Virus gestorben.

Menschen sollen sich von Höhlen fernhalten

In Afrika wurden frühere Ausbrüche und sporadische Fälle in Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Südafrika und Uganda gemeldet, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Der erste Ausbruch von Marburg ereignete sich 1967 in Deutschland. Damals starben sieben Menschen.