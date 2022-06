Großregion : Zwei Männer vor Shisha-Bar mit Baseballschlägern und Schreckschusswaffe attackiert

BAD KREUZNACH – Rund zehn Männer haben vor einer Shisha-Bar zwei weitere angegriffen. Die Angreifer waren bewaffnet.

In der Nacht zum Dienstag ist es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in Bad Kreuznach gekommen. Eine Gruppe von etwa zehn Menschen habe zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren angegriffen, teilte die Polizei in Bad Kreuznach am frühen Dienstagmorgen mit.