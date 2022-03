Luxemburg – Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand in Düdelingen

Bei einem Wohnungsbrand in Düdelingen sind am Montagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Route de Volmerange in Düdelingen sind am Montagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt. «Die Rettungskräfte griffen aufgrund einer Rauchentwicklung gegen 8.30 Uhr ein», berichtet der CGDIS gegenüber L'essentiel. Dabei handelte es sich nicht um einen Großeinsatz.