Festnahme nach Unfall : Zwei Minderjährige crashen mit gestohlenem Auto

KANFEN –Zwei Minderjährige wurden am Dienstagmittag am Bahnhof von Metz festgenommen, nachdem sie auf der A31 einen Unfall mit einem gestohlenen Wagen verursacht hatten.

Am vergangenen Montagmorgen sorgte das sonderbare Fahrverhalten eines Autos auf der A31 in Richtung Luxemburg für Aufsehen. Wie Le Républicain lorrain nun berichtete, war der Fahrer des hin und herschlitternden Autos gerade mal 15 Jahre alt. Zu allem Überfluss war der Wagen am frühen Morgen gestohlen worden, auch der Beifahrer war minderjährig.