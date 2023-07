'Ndrangheta: Zwei Mitglieder der kalabrischen Mafia in Luxemburg festgenommen

Zwei mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen 'Ndrangheta – der wohl mächtigsten Mafia-Organisation der Welt – wurden am gestrigen Dienstag in Luxemburg festgenommen. Das hat zuvor das Luxemburger Wort berichtet, was am heutigen Mittwoch von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber L'essentiel bestätigt wurde.