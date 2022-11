Rumänien und Ukraine : Zwei neue Missionen für die luxemburgische Armee

LUXEMBURG – Im Jahr 2023 wird das Großherzogtum an zwei internationalen Missionen der Nato und der Europäischen Union teilnehmen. Zwei weitere Stationen werden abgebaut.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine hat die Nato «damit begonnen, die bestehenden Gefechtsverbände in Polen und den baltischen Staaten zu verstärken», wie das Verteidigungsministerium mitteilt. Dieser Einsatz solle die Entschlossenheit und die Fähigkeit des Bündnisses, auf jede Aggression zu reagieren, demonstrieren. «Die Verbündeten haben sich verpflichtet, robuste und kampfbereite Streitkräfte an der Ostflanke des Bündnisses zu stationieren», heißt es weiter.

Die luxemburgische Beteiligung an der eVA Rumänien (enhanced Vigilance Activities) sieht zum jetzigen Zeitpunkt etwa 25 Posten mit bis zu 30 Armeeangehörigen für eine Dauer von 28 Monaten vor, erklärt das Ministerium in seiner Mitteilung am Montag. Diese Mission wird Gegenstand einer großherzoglichen Verordnung sein, deren Vorentwurf dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird.

Sechs Monate nach dem Ausbruch des russischen Krieges in der Ukraine stimmten die EU-Verteidigungsminister grundsätzlich der Notwendigkeit zu, eine militärische Unterstützungsmission der EU für die Ukraine einzurichten. Die Beteiligung der luxemburgischen Armee sieht für die gesamte Dauer der Mission die Entsendung eines Angehörigen der Streitkräfte auf den Posten des Info-Managers in Deutschland vor.

Außerdem soll 2023 das Angebot der belgischen Armee und gegebenenfalls anderer Partnerarmeen an Spezialausbildungen und -trainings durch die vorübergehende Bereitstellung von luxemburgischen Spezialausbildern unterstützt werden. Auch hierüber wird die Regierung beraten müssen. Zu beiden Missionen habe Vizepremierminister und Verteidigungsminister François Bausch die Chamber bereits am 10. und 21. November 2022 konsultiert, heißt es in der Mitteilung.

Bisher hat die luxemburgische Verteidigung tödliche und nicht tödliche Ausrüstungsgegenstände im Wert von 74,4 Millionen Euro für die Ukraine geliefert oder bestellt. «Nach einer genauen Analyse der operativen Bedürfnisse der luxemburgischen Armee wurde beschlossen, zusätzliche gepanzerte Fahrzeuge des Typs HMMWV (Hummer) mit Ersatzteilen zu liefern.»

Nach dem 31. Dezember 2022 wird die luxemburgische Armee nicht mehr in Mali eingesetzt werden. Die Rückführung der Soldaten sei spätestens am 1. Dezember 2022 vorgesehen. Die Stellen werden der Mission in Rumänien zugewiesen. Der im Rahmen der Nato-Mission im Irak eingesetzte Soldat wird ebenfalls im Dezember abgezogen. Das Verteidigungsministerium erwäge, ihn für die ukrainische Mission umzuverteilen.