Luxemburg: Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona – auch Grippefälle steigen stark an

Die Zahl der registrierten Grippefälle (Influenza) im Großherzogtum ist stark angestiegen, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in seinem wöchentlichen Bericht mitteilt. Vom 13. bis 19. März wurden 532 Fälle gemeldet, verglichen mit 397 Infektionen in der vergangenen Woche, was einem Anstieg von 34 Prozent entspricht.