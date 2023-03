Luxemburg-Stadt : Zwei Passanten brutal überfallen und ausgebraubt

Die Fahndung nach den Tätern dauert derzeit noch an.

Gleich zwei gewalttätige Überfalle haben die Police Grand-Ducale am gestrigen Samstagabend auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, haben drei Unbekannte, gegen 19.20 Uhr, in der hauptstädtischen Avenue de la Porte Neuve einen Passanten angegriffen und diesem seinen Koffer entrissen. Demnach flüchteten die Angreifer anschließend mit der Straßenbahn ich Richtung Hauptbahnhof. Das Opfer musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.