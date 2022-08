Luxemburg : Zwei Passanten und ein Polizist von Angreifer verletzt

LUXEMBURG – Am Dienstagabend hat ein Mann in der Hauptstadt Passanten angegriffen. Als die Polizei ihn festnehmen wollte, wehrte er sich gegen die Beamten.

Es war kurz nach 21 Uhr am Dienstagabend, als die Polizei über eine Person informiert wurde, die am Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt ihr Unwesen trieb. Der Mann hatte mehrere Passanten angegriffen.