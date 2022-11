Hotel Belair: Zwei Personen wegen Diebstahls festgenommen

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, wurden zwei Personen am Abend des 20. Novembers auf der «Aire de Berchem» festgenommen. Davor hatten sie Bargeld aus der Kasse eines Hotels in Belair gestohlen. Sie seien geflohen, doch die Polizei konnte sie auf dem Rastplatz an der A3 einholen und das Geld beschlagnahmen.