Rheinland-Pfalz : Zwei Pkw kollidieren frontal – dritter wird an Fahrbahnrand geschleudert

WITTLICH – Am gestrigen Dienstagnachmittag mussten die Einsatzkräfte auf der L141 ausrücken. Ein Fahrer hat seinen Wagen in den Gegenverkehr gesteuert und zwei weitere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt.

Der entstandene Schaden an den Autos summiert sich auf 45.000 Euro (Symbolbild). Pixabay

Auf der L141 zwischen der A60 und Wittlich hat am Dienstagnachmittag ein 64-jähriger Ford-Fahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei Wittlich berichtet, sei der 22-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Smarts zwar sofort ausgewichen, aber dennoch ist er am Heck vom Unfallverursacher erwischt worden. Mit herausgebrochener Achse sei der Smart an den Fahrbahnrand geschleudert worden.

Laut Polizeimeldung ist dem Smart noch ein VW gefolgt, der dem Falschfahrer jedoch nicht mehr ausweichen konnte, wodurch die beiden Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sind. Die Fahrer der kollidierten Pkw mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, während die drei Insassen des ausgewichenen Smarts mit leichten Verletzungen davon gekommen seien.

An allen drei involvierten Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden, welcher in Summe auf 45.000 Euro geschätzt wurde. Zwei Stunden war die L141 für Aufräumarbeiten und zur Unfallaufnahme gesperrt. Für den Einsatz mussten die Feuerwehr der Stadt Wittlich, drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Wittlich und die Polizei Wittlich ausrücken, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.