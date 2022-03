In Luxemburg : Zwei Polizisten werden bei Verfolgungsjagd verletzt

LUXEMBURG – Am frühen Montagnachmittag hat sich ein Autofahrer einer Polizeikontrolle entzogen. Auf der anschließenden Verfolgungsjagd entstand nicht nur ein hoher Sachschaden.

Am Montag wurden zwei Polizisten durch einen flüchtigen Autofahrer verletzt.

Ein Autofahrer hat sich am Montag gegen 12.35 Uhr in der Montée de Clausen in Luxemburg-Stadt einer Polizeikontrolle entzogen. Zunächst flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtzentrum und anschließend über die A3 Richtung Frankreich.