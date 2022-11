Regierungskritische Proteste : Zwei Schauspielerinnen im Iran festgenommen

Hengameh Ghasiani und Katajun Riahi wurden im Iran in Gewahrsam genommen, weil sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen haben.

Hat sich in einem Instagram-Post das Kopftuch abgenommen: Hengameh Ghasiani. (Archivbild)

Im Iran sind zwei bekannte Schauspielerinnen wegen der Unterstützung der regierungskritischen Proteste festgenommen worden. Hengameh Ghasiani und Katajun Riahi wurden in Gewahrsam genommen, nachdem sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen hatten, wie iranische Staatsmedien am Sonntag berichteten.