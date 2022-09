Rheinland-Pfalz : Zwei Schwerverletzte bei Unfall nahe Römerberg – Fahrer betrunken

Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss im Rhein-Pfalz-Kreis sind ein 27-jähriger Autofahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Fahrer am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 9 in Richtung Germersheim unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen habe der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren, so dass der Wagen rechts eine Böschung hinunter fuhr. Auf einem Wirtschaftsweg kam das Auto stark beschädigt zum Stehen.