Deutschland : Zwei Teenager bei Explosion in einer WC-Anlage schwer verletzt

Am Dienstagabend musste der Marktplatz im Zentrum von Halle an der Saale großräumig gesperrt werden. Der Grund: Ein öffentliches WC war explodiert. Zwei Mädchen und eine Frau mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Explosion in Halle an der Saale nahe Leipzig sind am Dienstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Explosion in einer öffentlichen Toilettenanlage in einem Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz ereignet. Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren und eine 51 Jahre alte Frau seien schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.