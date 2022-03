Terror : Zwei Todesopfer bei Anschlag in Israel waren Ukrainer

Bei einem Anschlag in Bnei Brak nahe Tel Aviv hatte am Dienstagabend ein bewaffneter Palästinenser das Feuer auf Passanten eröffnet und insgesamt fünf Menschen getötet, darunter auch einen Polizisten. Der Angreifer wurde daraufhin von Polizisten erschossen.

Laut Behörden konnte eine Person am Tatort gefasst werden.

Blutige Terrorwelle in Israel: Beim dritten Anschlag binnen einer Woche sind am Dienstag fünf Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann eröffnete nach Polizeiangaben in Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten. Polizisten hätten ihn daraufhin erschossen, hieß es. Nach israelischen Medienberichten handelte sich um einen Palästinenser aus dem Westjordanland.