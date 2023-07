Frankreich: Zwei Tote bei Absturz von Sportflugzeug im Elsass

Beim Absturz eines Sportflugzeugs im Elsass in der Nähe der deutschen Grenze sind die beiden Insassen am Mittwoch ums Leben gekommen. Ein Zeuge habe beobachtet, wie das Flugzeug unweit des Flugplatzes von Habsheim bei Mulhouse abgestürzt sei, teilte die Präfektur in Colmar mit.