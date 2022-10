Rehinland-Pfalz : Zwei Tote bei Messerangriff in Ludwigshafen

LUDWIGSHAFEN – Noch ist ungeklärt, warum der mutmaßliche Täter seine Opfer attackiert hat. Die Polizeibeamten ermitteln derzeit in alle Richtungen und der Täter konnte bereits gefasst werden.

Bei einem Messerangriff in Ludwigshafen sind zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Die Hintergründe waren unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte die Sprecherin.