Niederlande : Zwei Tote nach Schüssen in McDonald’s-Filiale

Im Norden der Niederlande erschoss ein Mann in einem Schnellrestaurant zwei Menschen. Er konnte fliehen.

Fahndung nach Schützen dauert an: Der Tatort in der niederländischen Stadt Zwolle wird abgeriegelt.

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Schnellrestaurant im Norden der Niederlande sind zwei Menschen getötet worden. Dem Radiosender «RTL Oost» zufolge eröffnete ein Angreifer am Mittwochabend gegen 18 Uhr das Feuer in einer McDonald’s-Filiale in der Stadt Zwolle und tötete zwei Restaurantgäste. Der Angreifer konnte fliehen.