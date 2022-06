Charkiw : Zwei US-Kämpfer in der Ostukraine in russische Gefangenschaft geraten

Zwei US-Bürger, die sich freiwillig den ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben, sind offenbar bei Kämpfen nahe der Stadt Charkiw in russische Gefangenschaft geraten. Wladimir Putin könnte dies in die Hände spielen.

Auch Andy Huynh soll bei Charkiw den Russen in die Hände gefallen sein.

Alexander J. Drueke ist einer von zwei US-Amerikanern, die offenbar in russische Kriegsgefangenschaft geraten sind.

Alexander J. Drueke ist ein Veteran der US-Streitkräfte aus Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama. Der 39-Jährige hatte sich 2001 in der Army verpflichtet und hatte unter anderem Kampfeinsätze im Irak. Der 27 Jahre alte Andy Huynh, ebenfalls aus Alabama, diente vier Jahre lang bei den U.S. Marines, verfügte aber über keine Kampferfahrung.

Beide US-Amerikaner hatten sich aus idealistischen Gründen der regulären ukrainischen Armee angeschlossen und waren in der Nähe von Charkiw im Einsatz, als sie vermisst gemeldet wurden, wie die «Washington Post» berichtet. Beide hatten ihren Familien in den USA am 8. Juni mitgeteilt, ihnen stehe eine mehrtägige Mission bevor und sie würden nicht mehr erreichbar sein. Danach gab es keine Lebenszeichen mehr von ihnen.