Luxemburg : Zwei Verdächtige nach Erpressungsvorwurf festgenommen – Einer davon minderjährig

DIFFERDINGEN – Eine Gruppe junger Männer hat am Dienstagnachmittag drei Jugendliche auf offener Straße angegriffen und erpresst. Dabei sollen sie einen Rucksack geraubt haben. Wie die Polizei mitgeteilt hat, wurden wenig später zwei Tatverdächtige festgenommen. Darunter soll ein Minderjähriger sein.

Eine Gruppe junger Männer hat in Differdingen am Dienstag, gegen 17 Uhr, drei Jugendliche attackiert und bedroht. Das gibt die großherzogliche Polizei am Mittwoch bekannt Demnach wurde den Opfern mit weiterer Gewalt gedroht, um Wertgegenstände zu erpressen. Dabei erbeuteten die mutmaßlichen Täter einen Rucksack.