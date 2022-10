Luxemburg : Zwei Verkehrsunfälle enden für vier Personen im Krankenhaus

Auf der N14 zwischen Heffingen und Larochette sind am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Lkw und ein Transporter ineinander gefahren. Der Rettungsdienst musste die beiden Insassen des Transporters bergen, teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Insgesamt seien drei Personen bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden. «Die Strecke war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den frühen Abend gesperrt», so die Polizei.