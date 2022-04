Luxemburg : Zwei Verletzte bei Unfall in Bad Mondorf

BAD MONDORF – Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagabend auf der CR152 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Beide Insassen wurden dabei verletzt.

Beide Fahrzeuginsassen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Auto selbst entstand Totalschaden.

Ein Autofahrer hat am Sonntag CR152 kurz vor dem Ortseingang Mondorf-les-Bains die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Daraufhin geriet der Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein Feld, krachte einige Meter weiter gegen einen Baum und überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls, wie die Polizei am Montag mitteilte.