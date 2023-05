Französisches Grenzgebiet: Zwei Videos sollen Grund für Schießerei in Villerupt gewesen sein

Wegen des Angriffs in Villrupt waren die Beamten bis spät in die Nacht im Einsatz.

Drogenhandel, Misshandlungen und Demütigungen in sozialen Netzwerken: Diese explosive Mischung soll nach L'essentiel-Recherchen am Samstagabend zur dramatischen Schießerei in der französischen Grenzstadt Villerupt geführt haben. Vor drei Wochen soll demnach der Streit zwischen einer Jugendbande und der Familie des Schützen eskaliert sein, als dessen Bruder an einem frühen Morgen misshandelt, entblößt und «zum Sterben zurückgelassen» in einem Müllcontainer aufgefunden wurde.