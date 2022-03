Rekordarbeitslosigkeit : Zwei von drei jungen Griechen ohne Job

Nur etwa jeder dritte Jugendliche in Griechenland hat eine Arbeit. Auch in Portugal steigt die Zahl der Erwerbslosen auf Rekordstand.

Nur etwa jeder dritte Jugendliche in Griechenland hat eine Arbeit. Wie das Statistische Amt (Elstat) am Donnerstag mitteilte, stieg die Jugendarbeitslosigkeit im Februar auf 64,2 Prozent. In Portugal waren im ersten Quartal 2013 rund 42 Prozent der unter 24-Jährigen ohne Job. Weltweit steigt die Jugendarbeitslosigkeit nach Angaben der Vereinten Nationen - allerdings nicht überall so dramatisch wie in manchen Euro-Staaten.