Montcada i Reixac : Zwei Züge prallen bei Barcelona frontal ineinander – mindestens 155 Verletzte

Am Mittwochmorgen sind in der Nähe von Barcelona zwei Züge zusammengestoßen. Dabei wurden 155 Menschen verletzt.

Bei einem Zugunglück im Nordosten Spaniens sind 155 Menschen verletzt worden. In Montcada i Reixac in der Nähe von Barcelona seien am Mittwochmorgen um 7.50 Uhr zwei Züge zusammengeprallt, teilten die Notfalldienste in Katalonien mit. Drei Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, erklärt der Zivilschutz auf Twitter. Die meisten kamen aber mit leichten Verletzungen davon. Nach Angaben der Feuerwehr war auch niemand in den Zügen eingeschlossen.