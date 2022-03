Goldene Himbeere : Zweifelhafte Ehre für Johnny Depp

Es ist ein Preis, den niemand haben will. Jährlich werden mit der Goldenen Himbeere die schlechtesten Schauspielleistungen gekürt. Auch diesmal sind klingende Namen mit dabei.

Wenn die Goldene Himbeere vergeben wird, zittert Hollywood. Schließlich ist niemand stolz darauf, für die schlechteste Darbietung ausgezeichnet zu werden. Auf der Liste sind dieses Jahr unter anderen Johnny Depp für seine Rolle im Neo-Western «The Lone Ranger». Ebenfalls zur Wahl stehen Ashton Kutcher («Jobs»), Adam Sandler («Grown Ups 2») und – gleich dreifach erwähnt – Sylvester Stallone («Bullet To The Head», «Escape Plan» und «Grudge Match»).

Damit nicht genug. In weiteren Kategorien könnten zudem Charlie Sheen («Machete Kills»), Chris Brown («Battle of the Year»), Lady Gaga (ebenfalls «Machete Kills»), Salma Hayek («Grown Ups 2»), Will Smith («After Earth») und Kim Kardashian («Temptation: Confessions Of A Marriage Counselor») zu unrühmlichen Ehren kommen.