Beim Spielen hineingestürzt : Zweijähriger in 110 Meter tiefem Schacht gefangen

Ganz Spanien bangt um das Leben des kleinen Yulen: Der Zweijährige ist beim Spielen in den 110 Meter tiefen Schacht eines Brunnens gestürzt und verschüttet worden.

Am heutigen Montag wurden in einer feuchten Sandschicht, die das Loch in einer Tiefe von 78 Metern blockiert, eine Tasse und Süßigkeiten gefunden, die Yulen bei sich getragen hatte. Zwar wurde eine Kamera in den Schacht hinabgelassen, doch bis jetzt konnte das Kind nicht lokalisiert werden.