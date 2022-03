Thelma & Louise : Zweiköpfige Schildkröte mit Facebook-Seite

Im Zoo vom texanischen San Antonio ist Ende Juni eine Schildkröte mit zwei Köpfen geschlüpft. Nun hat sie eine eigene Facebook-Seite.

Eine Ende Juni im Zoo von San Antonio in Texas geschlüpfte Schildkröte mit zwei Köpfen hat nun eine eigene Facebook-Seite. Zu sehen gibt es dort Bilder der jungen Texas-Schmuckschildkröte, die den Namen «Thelma & Louise» trägt - in Anlehnung an das gleichnamige Roadmovie von Regisseur Ridley Scott. Zudem sind dort von Wärtern erfundene Selbstgespräche zwischen den beiden Köpfen zu lesen.