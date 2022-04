Iran : Zweiter Geistlicher erliegt Verletzungen nach Messerattacken im Iran

Nach den Messerattacken auf drei iranische Geistliche in einer Pilgerstätte ist am Donnerstag ein zweiter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen.

Das Mausoleum des Imam Reza Schreins in Mashhad, Iran, 2021.

Das Opfer konnte trotz mehrerer Operationen nicht gerettet werden, sagte ein Krankenhaussprecher in Maschad (Nordostiran) der Nachrichtenagentur Fars. Der Kleriker war kurz nach den Angriffen zunächst bereits für tot erklärt worden, konnte aber angeblich reanimiert worden. Auch das dritte Opfer der Messerattacken ist nach Angaben des Ärzteteams noch nicht außer Lebensgefahr.

Beteiligung der Terrorgruppe «Islamischer Staat» noch unklar

Am Dienstag hatte ein Mann in dem Mausoleum in Maschad auf die drei Geistlichen eingestochen. Es gilt als die wichtigste schiitische Pilgerstätte des Landes. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen 21-jährigen afghanischen Flüchtling mit usbekischen Wurzeln.