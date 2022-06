Amazonas : Zweiter Verdächtiger im Fall von vermisstem Journalisten festgenommen

Seit über einer Woche werden der britische Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira im brasilianischen Regenwald vermisst. Nun gab es eine weitere Verhaftung.

Im Fall des in Brasilien vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige soll nach seinem Verhör einem Haftrichter in der Stadt Atalaia do Norte im Amazonas-Regenwald vorgeführt werden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Patronen und ein Paddel.