Zweiter Versuch: Einbrecher versuchen es bei Wasserbilliger Apotheke

Direkt daneben in der Route d'Echternach versuchten es die Einbrecher in einem Salon.

Am vergangenen Mittwoch hatten Einbrecher gegen zwei Uhr nachts versucht, in eine Apotheke in der Route d'Echternach in Wasserbillig einzubrechen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitagmorgen mit. Vor Ort seien zwei Personen gestellt worden. Nach ersten Polizeierkenntnissen «hatten diese vergeblich versucht, die Schiebetür der Apotheke aufzudrücken und anschließend ein kleines Fenster beschädigt».